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Происшествия 2999

Исчезла среди ночи: в Калининграде полиция сбилась с ног в поисках школьницы

В Калининграде полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

В Калининграде полиция ищет пропавшую 14-летнюю девочку

В Калининграде правоохранительные органы ведут масштабные поиски пропавшей местной школьницы, которая перестала выходить на связь после ухода из дома. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального управления МВД России.

14-летнюю девочку, судя по сообщениям, ищут в  Ленинградском районе  Калининграда . Известно, что школьница "1 октября около 22 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно".

В полиции уточнили приметы разыскиваемой, которые могут помочь в ее обнаружении бдительными гражданами. «Была одета: серые джинсы, белая кофта, коричневая куртка, белые кроссовки», — говорится в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Дарьи, просят незамедлительно обратиться по телефонам экстренных служб или в дежурную часть отдела полиции.

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