Исчезла среди ночи: в Калининграде полиция сбилась с ног в поисках школьницы

В Калининграде правоохранительные органы ведут масштабные поиски пропавшей местной школьницы, которая перестала выходить на связь после ухода из дома. Об этом сообщил официальный Telegram-канал регионального управления МВД России.

14-летнюю девочку, судя по сообщениям, ищут в Ленинградском районе Калининграда . Известно, что школьница "1 октября около 22 часов ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно".

В полиции уточнили приметы разыскиваемой, которые могут помочь в ее обнаружении бдительными гражданами. «Была одета: серые джинсы, белая кофта, коричневая куртка, белые кроссовки», — говорится в сообщении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Дарьи, просят незамедлительно обратиться по телефонам экстренных служб или в дежурную часть отдела полиции.