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Происшествия 5517

Капитан полиции застрелен в Подмосковье при задержании преступника

Наркоторговец застрелил полицейского в Подмосковье

Капитан полиции Павел Шевяков застрелен при задержании преступника в Подмосковье.

Наркоторговец застрелил полицейского в Подмосковье

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, трагедия произошла в четверг вечером. Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД Наро-Фоминска получили информацию о том, что в деревне Паново находится нарколаборатория. Стражи порядка прибыли на адрес, постучали в дверь частного дома и заявили, что являются полицейскими. Неизвестный приоткрыл дверь и сразу же выстрелил, тяжело ранив Шевякова. От полученного ранения он скончался. Ответным огнем бандит был нейтрализован.

Капитан Шевяков пришел в полицию в 2015 году, ему было 35 лет.

 

 

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Автор:
Полиция МВД

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