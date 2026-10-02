Капитан полиции застрелен в Подмосковье при задержании преступника

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, трагедия произошла в четверг вечером. Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД Наро-Фоминска получили информацию о том, что в деревне Паново находится нарколаборатория. Стражи порядка прибыли на адрес, постучали в дверь частного дома и заявили, что являются полицейскими. Неизвестный приоткрыл дверь и сразу же выстрелил, тяжело ранив Шевякова. От полученного ранения он скончался. Ответным огнем бандит был нейтрализован.

Капитан Шевяков пришел в полицию в 2015 году, ему было 35 лет.