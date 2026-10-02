Хакеры могли взломать данные 18 млн игроков в Minecraft

На подпольных форумах появились объявления о продаже баз данных игроков Minecraft. Один из пользователей заявил, что располагает 18 млн записей, другой — 9 млн. Среди потенциально похищенной информации — логины, электронные адреса и хеши пароле, пишет Baza.

Эксперты обратили внимание, что к обоим объявлениям приложен одинаковый образец из тысячи записей. Они были собраны всего с трех серверов игры.

Реальный масштаб утечки пока не подтвержден. Базы могли сформировать из старых сливов и данных, украденных с помощью инфостилеров, а не в результате прямого взлома.

Разработчики Minecraft пока никак не прокомментировали ситуацию.

Читайте также: RTL: номера кандидатов в президенты можно найти в интернете