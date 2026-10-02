Маленький ребенок оказался на узком подоконнике третьего этажа - его спасли

В Пятигорске спасли ребенка, который оказался на подоконнике третьего этажа

В Пятигорске сотрудник Росгвардии помог спасти ребенка, который оказался на подоконнике третьего этажа. Об этом сегодня, 2 октября, рассказала пресс-служба ведомства.

Мужчина возвращался домой, когда заметил скопление людей возле многоэтажки. Оказалось, ребенок через полуоткрытое окно перебрался на узкий подоконник.

Росгвардеец забрался на окно второго этажа и страховал малыша от падения до прибытия спасателей. К счастью, история завершилась благополучно. Специалисты развернули лестницу и поднялись к окну третьего этажа. Затем ребенка сняли.

Ранее наше издание сообщало, что россиянка заперла маленького сына на три дня без еды и попала под суд. Женщина регулярно оставляла ребенка без присмотра. Она не заботилась о его гигиене, здоровье и развитии.

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