МЧС: пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью потушили

Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидировали. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

К тушению привлекли 165 человек и 37 единиц техники. В том числе от МЧС России на месте работали 125 специалистов и 25 машин.

Возгорание произошло в четверг вечером в неэксплуатируемом здании. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, в примыкающем строении загорелась обрешетка кровли на площади 250 квадратных метров.

Особняк Миллера был построен во второй половине XVIII века. На момент пожара историческое здание не эксплуатировалось. Власти города пообещали восстановить его.