Мужчина избил мопса на глазах у соседей в российском городе

В Благовещенске мужчина отпинал свою маленькую собаку во время прогулки

В Благовещенске мужчина во время прогулки со своими собаками избил одну из них. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как мужчина хватает мопса за шкирку, бросает его на газон и бьет ногой в челюсть. Соседи рассказали, что обычно он только кричит на питомцев, но в этот раз применил силу.

Зоозащитники рассчитывают, что мужчину привлекут к ответственности за жестокое обращение с животными. Другие обстоятельства происшествия не уточняются.

В Петербурге у сквера Галины Старовойтовой, как писал ранее МК, мужчина на глазах у прохожих избил своего бультерьера — схватил пса за шлейку, швырнул в стену и запрыгнул сверху, после чего животное, хромая, пошло за хозяином. Некоторые очевидцы встали на сторону мужчины, заявив, что собака «неадекватная» из-за травмы на передержке, а одна из девушек нашла объявление, где похожий человек сдает этих бультерьеров в аренду для прогулок. Она собирается написать заявление в полицию.