Мужчина напал на школьницу - возбуждено уголовное дело

В сети появилась информация, что неизвестный мужчина напал на школьницу в Оренбурге. Произошло это возле входа в подъезд дома. При этом никакой причины для нападения не было. Злоумышленник нанес девочке травмы.

По факту случившегося Следственный комитет России организовал проверку. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее наше издание сообщало, что мужчина напал на школьницу по дороге в колледж в российском городе. Отец 15-летней жительницы Новосибирска теперь ежедневно сопровождает дочь до метро.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX