Мужчина, погибший при взрыве в Зеленограде, недавно пережил инсульт

Погибший при взрыве в квартире в Зеленограде в пятницу утром 81-летний мужчина недавно пережил инсульт и фактически не мог себя обслуживать.

Как стало известно «МК», жена пенсионера умерла несколько лет назад. У старика был сын, который навещал мужчину нерегулярно. Заботу о пожилом мужчине взяли на себя соседки, которые кормили его и покупали продукты.

Сегодня утром жители пятиэтажки услышали небольшой хлопок, но решили, что этот звук доносится с улицы. Через некоторое время соседка зашла, чтобы покормить мужчину, и нашла его мертвым.

Все жильцы дома отзываются о погибшем положительно. До пенсии он работал механиком на автопредприятии.