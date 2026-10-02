Мужчина с ножом без причины напал на отца шестерых детей в вагоне метро и зарезал его

В Нью-Йорке 59-летний мужчина погиб после нападения незнакомца в вагоне метро. По данным полиции, вечером 30 сентября Месиас Лохано возвращался домой с работы на стройке в переполненном поезде линии J в Квинсе, когда 25-летний Джайрелл Томас внезапно достал нож и напал на него. Следователи заявили, что мужчины не были знакомы, а нападение было неспровоцированным. О происшествии пишет New York Post.

В публикации говорится, что Лохано получил четыре ножевых ранения — тpи в туловище и одно в шею. Очевидец снял на видео, как пассажиры в панике покидают вагон, пока нападавший продолжает наносить удары лежащему на полу мужчине. Затем преступник вытащил раненого за одежду на платформу и попытался скрыться. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Несколько очевидцев бросились вслед за подозреваемым. Тот выбежал со станции и в итоге забрался на крышу гаража, где его задержала полиция. Томасу предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия. Первоначально следователи допускали, что нападению могла предшествовать ссора, однако позднее полиция сообщила, что атака произошла без провокации со стороны погибшего.

Лохано был уроженцем Эквадора и отцом шестерых детей. Его сын рассказал, что отец возвращался домой после рабочего дня и обычно старался помогать окружающим. «Я видел видео. Я хочу справедливости», — сказал он журналистам. По словам родственников и соседей, ничто не указывало на то, что Лохано мог быть знаком с нападавшим или каким-либо образом спровоцировать его.

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