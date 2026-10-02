Мужчина выпрыгнул из падающего башенного крана

На Алтае рабочий выпрыгнул из падающего башенного крана

В Алтайском крае машинист выпрыгнул из кабины падающего башенного крана. Об этом рассказали представители станции скорой медицинской помощи.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Пациентом является 37-летний мужчина. Он получил многочисленные травмы.

По словам медиков, руководство строительной фирмы мешало им работать на месте происшествия. По факту случившегося написано заявление в полицию.

Ранее наше издание сообщало, что россиянин при ударе дрона получил осколочное ранение головы. Произошло это в Белгородской области.

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