На границе Белоруссии и Литвы задержали мужчину с дроном

На белорусско-литовской границе задержали гражданина, у которого находился беспилотник. Об этом проинформировал Государственный пограничный комитет Белоруссии, передаёт БелТА. Задержать нарушителя помогли сведения, поступившие от местных жителей. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили автомобиль Audi, самодельный дрон, пульт управления и семь аккумуляторных батарей. Все предметы изъяты и направлены на экспертизу.

В отношении задержанного начат административный процесс. Ему вменяют несколько статей КоАП, в том числе несоблюдение пограничного режима и нарушение правил использования воздушного пространства. Санкция предусматривает штраф до 100 базовых величин — это до 4,5 тысячи белорусских рублей. Беспилотник подлежит обязательной конфискации.

Пограничное ведомство напомнило, что в Белоруссии частным лицам запрещено ввозить, хранить и запускать любые гражданские дроны и авиамодели. За такие нарушения предусмотрены административные штрафы. Если нарушение повторяется в течение года, наступает уголовная ответственность.

Ранее премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявлял, что жители страны ощущают постоянную угрозу, в том числе из-за беспилотников, хотя доказательств угроз со стороны России, по его словам, нет. Также сообщалось, что не менее шести стран НАТО, большинство из которых находятся на восточном фланге, закупают американские антидроновые системы Merops. Год назад таких стран было три.