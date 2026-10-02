Названы мотивы устроившего нападение в самолете пилота

Нетаньяху заявил в интервью Fox News: «Мы знаем, что он подвергался исламской радикальной идеологической обработке. Судя по его личным данным, так оно и было». Второго пилота, личность которого до сих пор не раскрыта, допрашивают саудовские службы безопасности, которые арестовали его по прибытии самолета в Табук на северо-западе страны. Напомним, что в среду израильские пассажиры вмешались, чтобы остановить нападение, и обезвредили второго пилота, а резервная бригада смогла стабилизировать падающий самолет и благополучно посадить его в Саудовской Аравии. На борту лайнера находились более 170 человек. Сейчас саудовские следователи сотрудничают с властями ОАЭ, США, Омана и Израиля, пытаясь установить мотивы нападавшего. «Рассматриваются все возможные сценарии, от терроризма до психических расстройств. Пока ничего не исключается», — сообщили источники Associated Press. Два представителя израильских служб безопасности заявили, что, по предварительной оценке Израиля, второй пилот, вероятно, действовал в одиночку, сообщает Reuters.