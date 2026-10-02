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Происшествия 4709

Названы мотивы устроившего нападение в самолете пилота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пилот из Омана, который напал с ножом на командира экипажа во время попытки совершить крушение лайнера, летевшего из Дубая в Израиль, ранее подвергался радикальной исламистской идеологической обработке.

Названы мотивы устроившего нападение в самолете пилота
Фото: Gil Cohen-Magen/dpa/Global Look Press

Нетаньяху заявил в интервью Fox News: «Мы знаем, что он подвергался исламской радикальной идеологической обработке. Судя по его личным данным, так оно и было». Второго пилота, личность которого до сих пор не раскрыта, допрашивают саудовские службы безопасности, которые арестовали его по прибытии самолета в Табук на северо-западе страны.  Напомним, что в среду израильские пассажиры вмешались, чтобы остановить нападение, и обезвредили второго пилота, а резервная бригада смогла стабилизировать падающий самолет и благополучно посадить его в Саудовской Аравии. На борту лайнера находились более 170 человек.  Сейчас саудовские следователи сотрудничают с властями ОАЭ, США, Омана и Израиля, пытаясь установить мотивы нападавшего.  «Рассматриваются все возможные сценарии, от терроризма до психических расстройств.  Пока ничего не исключается», — сообщили источники Associated Press.  Два представителя израильских служб безопасности заявили, что, по предварительной оценке Израиля, второй пилот, вероятно, действовал в одиночку, сообщает Reuters. 

 

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Автор:
Биньямин Нетаньяху Израиль Тель-Авив США Саудовская Аравия ОАЭ