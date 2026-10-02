Новый взрыв прогремел у моста в столице

Очередной взрыв произошел в районе Южного моста в Киеве. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своих соцсетях.

По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия. Другие подробности не приводятся.

1 октября вечером в районе моста произошел взрыв, на мосту вспыхнул пожар. Несколько взрывов было и днем — вблизи опорной части сооружения. После этого движение метро и наземного транспорта по мосту прекратили.

Через Южный мост идет 90 процентов транзитного трафика между частями Украины. По данным «Страны», через него также идет значительная часть военных перевозок.

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