Один брат погиб и один пропал при взрыве на химзаводе в Подмосковье

Судьба четырех человек остается неизвестной после разрушительного взрыва на Краснозаводском химическом заводе в Сергиевопосадском городском округе Подмосковья. Взрыв в цехе прогремел в четверг вечером.

Как стало известно «МК», единственным на данный момент погибшим оказался Юрий К. - аппаратчик, который занимается загрузкой и выгрузкой смеси для производства пиротехнических составов. Его брат Влад К., который также работал аппаратчиком, пока не найден.

Кроме того, пропали три женщины. Одна из них работала оператором на пульте управления, ее помещение находилось в непосредственной близости от места сборки составов. Две другие трудились мешальщицами, они занимались приготовлением смеси.

Точная причина взрыва пока не установлена.