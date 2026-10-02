Освободившийся из тюрьмы россиянин зарезал мать и отчима

Освободившийся из тюрьмы мужчина зарезал мать и отчима в Ульяновске

Двое жителей Ульяновска погибли после нападения 36-летнего родственника, который во время ссоры схватился за нож. Об этом сообщает SHOT.

Пожилой отчим нападавшего Николай получил девять ножевых ранений. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина смог выбраться из дома и дойти до остановки. До приезда скорой он оставался в сознании.

Медики начали реанимацию мужчины, но спасти его не удалось. Мать подозреваемого также погибла от полученных ранений.

По данным канала, злоумышленник недавно вернулся из тюрьмы. Он поссорился с родственниками, после чего взял нож и набросился на них.

Следователи выясняют причины конфликта и все обстоятельства двойного убийства.

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