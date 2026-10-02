Освободившийся из тюрьмы россиянин зарезал мать и отчима

Двое жителей Ульяновска погибли после нападения 36-летнего родственника, который во время ссоры схватился за нож. Об этом сообщает SHOT.
Пожилой отчим нападавшего Николай получил девять ножевых ранений. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина смог выбраться из дома и дойти до остановки. До приезда скорой он оставался в сознании.
Медики начали реанимацию мужчины, но спасти его не удалось. Мать подозреваемого также погибла от полученных ранений.
По данным канала, злоумышленник недавно вернулся из тюрьмы. Он поссорился с родственниками, после чего взял нож и набросился на них.
Следователи выясняют причины конфликта и все обстоятельства двойного убийства.
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