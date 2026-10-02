Отец вытолкнул дочку из окна из-за школьных прогулов в Иркутске

В Иркутске отца приговорили к 7,5 годам за сброс дочери из окна

В Иркутске 44-летнего иностранца приговорили к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в истязании и покушении на убийство 17-летней дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Иркутской области, передает ТАСС.

По версии следствия, отец увидел дочь на улице, когда она должна была находиться в школе. Мужчина ударил ее, силой затащил в автомобиль и продолжил избивать по дороге домой. Орудием расправы стал металлический шланг.

Дома конфликт продолжился. В ходе ссоры мужчина столкнул несовершеннолетнюю в открытый проем окна четвертого этажа. Девочка выжила, но получила множественные травмы. Ее доставили в больницу, где она дала показания следователям.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина вину не признал.