Пиротехники ликвидировали мощную авиабомбу в Волгоградской области

Сотрудники пиротехнического расчета МЧС России успешно ликвидировали стокилограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в Волгоградской области. Об этом спасательное ведомство сообщило в своем канале в мессенджере "Макс".

В публикации отмечается,что пиротехники специализированной пожарно-спасательной части в ходе работ соблюдали все меры безопасности.

Опасная находка была обнаружена в Городищенском районе Волгоградской области», после чего на место экстренно прибыли саперы, которые оцепили место проведения работ.

По информации ведомства, обнаруженный боеприпас времен прошлого столетия представлял серьезную угрозу. Саперам МЧС пришлось проводить операцию по уничтожению опасной находки на специальном полигоне с соблюдением строгих мер предосторожности.

В пресс-службе регионального управления также уточнили, что с начала текущего года это уже пятнадцатая авиационная бомба минувшей войны, которую профессиональные пиротехники ведомства обезвредили на территории Волгоградской области.