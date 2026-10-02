Площадь пожара - 230 квадратных метров: в российском регионе полыхают два жилых дома

В Астрахани полыхают два жилых дома

Сегодня, 2 октября, в Астрахани случился страшный пожар. Об этом рассказали представители регионального управления МЧС.

На место выезжали спасатели. Оказалось, что горят два частных жилых дома площадью 230 квадратных метров. ЧП случилось в Кировском районе.

На месте сейчас работают 11 единиц техники и 38 человек личного состава МЧС России. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, в результате взрыва и пожара на предприятии пиротехники в селе Кубринск Переяславского муниципального округа Ярославской области 28 сентября погибло 14 человек. Еще одна женщина была госпитализирована с травмой ноги в больницу.

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