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Происшествия Сюжет: Новости СВО 1929

Почти 20 беспилотников сбили над Калугой

Калужскую область снова атаковали дроны, сбиты 18 БПЛА

Калужскую область снова атаковали дроны, сбиты 18 БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны сбили над Бабынинским, Думиничским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским и Ферзиковским округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее над регионом уже сбивали десятки дронов. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

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Автор:
Владислав Шапша Россия Калуга Калужская область
Сюжет:

Новости СВО

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