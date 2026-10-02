Почти 20 беспилотников сбили над Калугой

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 18 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дроны сбили над Бабынинским, Думиничским, Кировским, Козельским, Людиновским, Малоярославецким, Перемышльским, Сухиничским и Ферзиковским округами, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее над регионом уже сбивали десятки дронов. Ситуация находится на контроле оперативных служб.

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