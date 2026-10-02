Подросток разорвал свой паспорт для видео ради внимания аудитории

В Иркутской области 16-летнего подростка привлекли к ответственности после того, как он разорвал свой паспорт, чтобы снять эпичное видео. Об этом рассказали представители ГУ МВД России по региону.

Ролик попал в поле зрения правоохранителей. Оперативники установили автора видеозаписи. Им оказался 16-летний житель Усть-Илимска.

Подросток признался, что таким образом хотел привлечь внимание аудитории. Свою вину он полностью признал и раскаялся. В отношении парня составили административный протокол. Также собран материал в отношении родителей россиянина.

Ранее наше издание сообщало, что старшеклассник смонтировал порновидео с участием 58-летнего педагога. Шутка ей явно не понравилась: женщина написала заявление в полицию.

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