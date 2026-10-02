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Происшествия 2606

Погибший от пули наркоторговца полицейский готовился стать отцом

У погибшего капитана полиции должен был родиться ребенок

Руководство ГУ МВД по Московской области окажет всю необходимую помощь семье Павла Шевякова — капитана полиции, погибшего 1 октября при задержании наркоторговца. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области.

У погибшего капитана полиции должен был родиться ребенок
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Павел Шевяков был женат, у него должен был родиться ребенок. Также у правоохранителя двое сыновей, 3 и 9 лет.

На задержание преступника Шевяков поехал вместе с напарником. Злоумышленник не мог не видеть, что к нему приехали стражи порядка: оба были на служебном автомобиле. Пуля попала капитану в сердце – он скончался на месте.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, среди которых – судебно-медицинские, баллистические и молекулярно-генетические.

 

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Автор:
МВД Полиция СКР