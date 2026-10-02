Полиция рассказала о вербовке школьников в закладчики

В МВД рассказали, как школьников завлекают в торговлю наркотиками

Наркошопы массово вербуют школьников и студентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на начальника пресс-службы столичной полиции Владимира Васенина.

По данным полиции, вербовка идет через школьные, студенческие и домовые чаты. Молодым людям предлагают простую подработку. Обещают заработок в 5 тысяч рублей в день. Говорят и о возможности быстро увеличить доход.

Суть задачи описывают расплывчато. Лишь после уточняющих вопросов могут сказать, что нужно возить свертки и «клады». Что именно внутри, не уточняют.

А в посылках могут быть наркотики, взрывчатка и оружие. В таком случае курьер становится соучастником преступления. Даже если не знал, что перевозит.