После падения обломков БПЛА повреждено российское предприятие

В Туапсе после падения обломков БПЛА повреждено предприятие

Сегодня, 2 октября, стало известно, что боевики ВСУ атаковали Туапсе. В результате падения обломков беспилотника повреждено местное предприятие.

Об этом рассказал оперативный штаб. На месте происшествия работают оперативные службы. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Предприятие получило незначительные повреждения. Ранее наше издание сообщало, что накануне ВСУ нанесли удар по Курской области. Всего за сутки над регионом был сбит 201 вражеский беспилотник.

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