После падения обломков БПЛА повреждено российское предприятие

Сегодня, 2 октября, стало известно, что боевики ВСУ атаковали Туапсе. В результате падения обломков беспилотника повреждено местное предприятие.
Об этом рассказал оперативный штаб. На месте происшествия работают оперативные службы. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
Предприятие получило незначительные повреждения. Ранее наше издание сообщало, что накануне ВСУ нанесли удар по Курской области. Всего за сутки над регионом был сбит 201 вражеский беспилотник.
Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться