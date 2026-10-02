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Происшествия 4758

Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: ВСУ атаковали российский регион

2 октября ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

2 октября ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
Фото: Ольга Шуклина

Сегодня, 2 октября, боевики ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом рассказали представители оперативного штаба региона.

Так, в городе Шебекино произошла детонация беспилотника. В результате повреждены окна, фасад коммерческого здания, двух частных домов и машина. А в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по территории домовладения. Поврежден дом и автомобиль.

Также в результате многочисленных атак с помощью беспилотников повреждены хозяйственные постройки, легковушки, микроавтобусы, объекты инфраструктуры и гражданские объекты.

Ранее наше издание сообщало, что на Добропольском направлении были уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ. Расчёт «Урагана» группировки «Центр» накрыл огнем вражеские опорный пункт

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