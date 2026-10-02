Пожар в Астрахани: открытое горение двух домов потушено

Пожар в Астрахани локализовали на площади 230 квадратных метров

В Кировском районе Астрахани потушили открытое горение двух домов. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

Ранее в ведомстве сообщали, что возгорание произошло на площади 230 квадратных метров. Пожар тушили по повышенному вызову.

На месте работали 11 единиц техники и 38 сотрудников МЧС России. Локализацию объявили в 20:44 по местному времени.

Открытое горение удалось ликвидировать в 22:18. Сведений о пострадавших не поступало. Специалисты устанавливают причины возгорания. Другие подробности случившегося не приводятся.

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