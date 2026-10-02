Пожар в особняке Миллера локализовали

Пожар в особняке К. Л. Миллера в центре Санкт-Петербурга удалось локализовать. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

После стабилизации ситуации ранг пожара был снижен с третьего до второго.

Возгорание произошло вечером 1 октября в историческом здании на Исаакиевской площади, рядом с Исаакиевским собором. Изначально площадь пожара составляла несколько сотен квадратных метров, однако затем огонь распространился до 2 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания были привлечены более 100 сотрудников экстренных служб и десятки единиц техники. По данным спасателей, существовала угроза распространения огня на соседние здания, а часть жильцов близлежащего дома была эвакуирована.

Особняк Миллера является объектом культурного наследия. По предварительной информации, данных о пострадавших не поступало.

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