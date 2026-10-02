Пожар в особняке Миллера в Петербурге полностью потушили

МЧС ликвидировали пожар в особняке Миллера у Исаакиевского собора

Пожар в особняке К. Л. Миллера и примыкающем здании возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание произошло вечером 1 октября. Площадь пожара достигала 2 тысяч квадратных метров.

После локализации огня спасатели продолжили проливку конструкций и ликвидацию последствий происшествия. Пожару ранее был присвоен третий ранг сложности.

В настоящее время следователи устанавливают причины возгорания и все обстоятельства инцидента. Также проводится проверка для определения лиц, которые могут быть привлечены к ответственности.

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