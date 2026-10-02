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Происшествия 1943

Приезжий получил 2 года лишения свободы за нападение на сотрудника полиции

На Камчатке вынесли приговор жителю Бурятии, напавшему на сотрудника полиции

На Камчатке вынесли приговор жителю Бурятии, напавшему на сотрудника полиции
Изображение сгенерировано нейросетью chatgpt / Александр Кашков

В Камчатском крае суд вынес приговор жителю Бурятии по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Мужчину, ранее уже имевшего судимость, признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 28 июля 2026 года в Елизовском районе. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина был в жилом вагончике, куда полицейский прибыл для проверки сообщения о драке.

Осужденный попытался помешать дeйствиям представителя власти и ударил его рукой по лицу. Нарушителя остановили на месте. В ходе расследования мужчина сотрудничал со следствием и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Суд назначил ему два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На момент публикации информации приговор еще не вступил в законную силу.

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Автор:
Полиция Республика Бурятия Камчатка

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