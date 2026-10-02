Приезжий получил 2 года лишения свободы за нападение на сотрудника полиции

В Камчатском крае суд вынес приговор жителю Бурятии по делу о применении насилия к сотруднику полиции. Мужчину, ранее уже имевшего судимость, признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Инцидент произошел вечером 28 июля 2026 года в Елизовском районе. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина был в жилом вагончике, куда полицейский прибыл для проверки сообщения о драке.

Осужденный попытался помешать дeйствиям представителя власти и ударил его рукой по лицу. Нарушителя остановили на месте. В ходе расследования мужчина сотрудничал со следствием и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Суд назначил ему два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. На момент публикации информации приговор еще не вступил в законную силу.

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