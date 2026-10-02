Пьяная дочь насмерть задавила мать, открывавшую ей ворота

По информации республиканской госавтоинспекции Бурятии, в селе Кудара-Сомон произошла трагедия: нетрезвая женщина, управлявшая легковым автомобилем, ночью въезжала во двор и насмерть сбила собственную мать, которая открывала ей ворота.

Как уточнили в ведомстве, в ночь на пятницу в Кяхтинском районе 45-летняя водитель Toyota Premio, находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, при заезде в ограду дома совершила наезд на свою 74-летнюю мать, стоявшую у ворот.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что жителей соседнего с особняком Миллера дома эвакуировали.