Ребенок погиб во время пожара в Петербурге

Ребенок погиб, два человека пострадали при пожаре в Невском районе Петербурга

Пожар произошел в восьмикомнатной квартире в Невском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил комнату площадью 20 квадратных метров, сообщает МЧС России.

По данным регионального управления, возгорание было полностью ликвидировано в 01:29. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения.

В результате пожара погиб ребенок. Еще два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Тем временем в центре Санкт-Петербурга продолжается ликвидация последствий крупного пожара в особняке К. Л. Миллера у Исаакиевского собора. Возгорание удалось локализовать, однако его площадь ранее достигала 2 тысяч квадратных метров.

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