Ребенок выпал с десятого этажа и чудом остался жив

Трехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа в Китае

Портал «Сина» сообщил о случае в городе Гуйян провинции Гуйчжоу. Трехлетний мальчик случайно выпал с десятого этажа. Однако он зацепился за навес фруктового магазина, который находился внизу.

После падения у ребенка шла кровь изо рта и носа. При этом он был в сознании и улыбался прохожим. Мальчика доставили в больницу. Врачи не обнаружили у него переломов или внутренних травм.

Навес магазина оказался полностью разрушен. Владелец не станет требовать компенсации. Другие подробности не приводятся.

МК писал ранее о случае в российском регионе. В Стерлитамаке шестилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа: она самостоятельно забралась на подоконник и открыла окно, пока мать находилась на кухне.