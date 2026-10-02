Ребёнок получил осколочные ранения лица при детонации БПЛА

В Белгородской области двухлетний мальчик пострадал при детонации украинского беспилотника. Инцидент произошёл в посёлке Томаровка Яковлевского округа. Ребёнок получил травму глаза и осколочные ранения мягких тканей лица. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным оперштаба, мальчика госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Других подробностей о его состоянии не приводится. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались атаки украинских дронов на гражданские объекты. В частности, в селе Бессоновка при детонации беспилотника пострадали три мужчины, один из них был доставлен в областную больницу в тяжёлом состоянии. Тогда же сообщалось о повреждениях жилых домов, автомобилей, коммерческих и социальных объектов в нескольких округах.

Кроме того, в Новой Таволжанке и Илек-Пеньковке огнём были уничтожены частные дома. В Борисовском округе повреждены хозяйственная постройка и сельхозтехника, в Грайворонском — частные дома, в Краснояружском — автомобиль.

Читайте также:

Беспилотная опасность: как действовать в экстренной ситуации и где укрыться

В Минобороны РФ назвали число сбитых за день дронов