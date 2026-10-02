Режим ЧС ввели в российском регионе из-за ранних заморозков

В Татарстане объявили чрезвычайную ситуацию для сельхозпроизводителей из-за гибели посевов. Соответствующее распоряжение 1 октября подписал глава республики Рустам Минниханов.

Режим ЧС установили в 41 из 43 муниципальных районов региона. Региональный уровень реагирования связан с несколькими неблагоприятными погодными явлениями: заморозками, переувлажнением почвы и выпреванием растений. Они привели к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур.

Минсельхозпроду Татарстана и руководителей районов обязали в течение пяти дней подготовить меры для устранения последствий чрезвычайной ситуации.

Сложные погодные условия сохранятся и в ближайшие дни. По данным Татгидромета, в пятницу и выходные в республике ожидаются снег и понижение температуры до минус 2–3 градусов.

В последний раз режим ЧС для аграриев Татарстан вводил в 2023 году. Сельхозпроизводители, чьи угодья пострадали в результате чрезвычайных ситуаций, могут рассчитывать на государственную компенсацию потерь.

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