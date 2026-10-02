Родители продали своего новорожденного сына ради покупки цепочки и двух телефонов

Полиция Индии задержала супругов, которые продали своего месячного сына за 1200 долларов. Деньги они потратили на золотую цепочку и дорогие телефоны. Об этом пишет NDTV.

О преступлении стало известно после того, как мать ребенка обратилась в полицию с заявлением об избиении. В ходе проверки выяснилось, что незадолго до этого пара передала сына посреднице за деньги.

Следствие считает, что на вырученные средства родители купили два дорогих смартфона и золотую цепочку. Эти вещи позже изъяли. За короткое время мальчика успели перепродать несколько раз. Он сменил четыре семьи и оказался более чем в 550 километрах от родного города.

Полиция нашла ребенка в Хайдарабаде. Следователи также проверяют, могли ли участники схемы ранее заниматься продажей других детей.

В Пакистане арестован Абдул Баки, который продал свою трехлетнюю дочь 60-летнему Салаху Уддину в качестве невесты за 2,5 миллиона пакистанских рупий (около 766 тысяч рублей) по местной традиции выкупа невесты «валвар». Деньги отец получить не успел — его задержали, так как в провинции Белуджистан детские браки запрещены.