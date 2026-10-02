Россиянин напал на врача и исколол его иглой

В Новосибирске мужчина напал на врача в больнице. Он несколько раз уколол невролога иглой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По информации канала, жена мужчины пришла на прием к неврологу. Ей нужно было проверить чувствительность конечностей. После приема женщина вышла со следами от уколов и кровоподтеками.

Супруг решил, что над его женой издевались. Он посчитал, что игла была заражена СПИДом. Мужчина ворвался в кабинет и уколол медика несколько раз.

Невролог получила легкие травмы. Заявление в полицию она писать не стала. Другие подробности не приводятся.

В Новокузнецке 41-летний мужчина напал на бригаду скорой помощи после того, как его привели в чувство — прохожие нашли его лежащим на земле и вызвали медиков, но пациент начал оскорблять 24-летнюю сотрудницу, ругаться матом и угрожать ей. Медикам пришлось нажать тревожную кнопку, и прибывший наряд Росгвардии задержал дебошира, после чего его передали полиции.