Россиянка переспала с 15-летним братом своего мужа и попала под суд

Жительница Кубани переспала с 15-летним братом своего мужа и попала под суд

21-летнюю жительницу Краснодарского края приговорили к 300 часам обязательных работ за интимные отношения с 15-летним братом мужа. Решение вынес Красноармейский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, девушка состояла в близких отношениях с подростком и вступала с ним в интимную связь. Речь идет о брате ее супруга.

О происходившем узнала мать несовершеннолетнего. После этого она обратилась в правоохранительные органы, и в отношении девушки возбудили уголовное дело.

Суд признал 21-летнюю подсудимую виновной по части 1 статьи 134 УК РФ — за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Дело рассматривали в закрытом судебном заседании, поскольку оно затрагивало интересы несовершеннолетнего. В итоге ей назначили 300 часов обязательных работ.

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