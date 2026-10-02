Россиянка заперла маленького сына на три дня без еды и попала под суд

Мать из Красноярска морила сына голодом и запирала его одного дома

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на жизнь малолетнего сына и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело направлено в суд.

По версии следствия, девушка переехала в Красноярск из Канска. С августа 2025 года она жила в съемной квартире на улице Щербакова. Женщина регулярно оставляла ребенка без присмотра. Она не заботилась о его гигиене, здоровье и развитии.

В феврале 2026 года мать ушла из дома на три дня. Дверь она заперла на ключ. Мальчик оставался один без еды. В квартире не было электричества и нормальных условий. Ребенок дошел до физического истощения.

Полицейские случайно обнаружили и спасли мальчика. Женщину лишили родительских прав и заключили под стражу. Сейчас ее сын находится в специализированном учреждении. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.