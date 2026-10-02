Российский нападающий «Питтсбурга» рассказал подробности гибели отца

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко подробно рассказал о гибели своего отца и назвал причины, по которым он решил выступать под 62-м номером. После трагических событий форвард брал отпуск и вылетал в Российскую Федерацию. Второго октября текущего года спортсмен вернулся в расположение американской команды.

Спортсмен отметил, что всегда старается быть честным в своей жизни и не желает, чтобы вокруг этой истории возникали ложные представления. По его словам, он расскажет о случившемся только один раз. Отец игрока отправился на рыбалку с друзьями в Республике Тыва. Мужчина находился в воде, когда к нему сзади подошел медведь и совершил нападение. Кузьменко-старший боролся с хищником в воде в течение часа и десяти минут. Несмотря на полученные травмы, после схватки он еще был жив. Спустя два дня мужчина скончался в больнице. Хоккеист подчеркнул, что это была обычная разрешенная рыбалка, и выразил желание, чтобы люди знали правду о произошедшем. В настоящее время он занимается организационными вопросами в Москве.

Форвард выразил признательность всем, кто оказал ему поддержку в трудную минуту. Он поблагодарил весь хоккейный мир, отметив, что видит множество сообщений и теплых слов со всех уголков планеты. По его словам, все понимают суть произошедшего, так как новость разошлась повсеместно. Отдельную благодарность он выразил России, подчеркнув, что его поддержали очень многие люди. Кузьменко добавил, что видит множество обращений в социальных сетях, однако, по его признанию, физически не может ответить каждому.

Андрей Кузьменко объяснил свой выбор новой цифры на свитере. Обычно он играет под 96-м номером, но сейчас не может его использовать. По его мнению, 10-й номер тоже подходит, но для него это не имеет значения. Спортсмен задумался о действительно значимых событиях в своей жизни. Его мать появилась на свет в 1962 году. Отцу хоккеиста было 62 года, когда он ушел из жизни. Текущий год — 2026. Именно поэтому Кузьменко решил взять цифры шесть и два.

Спортсмен сообщил, что рад своему возвращению в Питтсбург. Он признался, что сильно скучал по коллективу и теперь возвращается к реальности и своей работе. Кузьменко отметил, что соскучился по игре. После прошлого сезона, омраченного двумя травмами, он действительно хочет играть. Форвард заявил, что хорошо подготовился к новому чемпионату и намерен помогать своей команде. Он выразил уверенность, что в этом сезоне все сложится удачно, так как он верит в партнеров по «Питтсбургу».

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