Русскоязычный подросток чуть не погиб из-за отказа во врачебной помощи в Литве

В Литве детский психиатр отказал в помощи 16-летнему русскоязычному подростку с расстройством аутистического спектра. Инцидент произошел в июле. Об этом сообщает LRT.

Подросток был в критическом состоянии: он хотел покончить с собой, узнав, что отца надолго посадили. Мужчина больше года один заботился о сыне после смерти матери ребенка в марте 2025 года. Служба опеки доставила подростка к психиатру Линасу Слушнису, но тот отказался помогать, так как ребенок не говорил по-литовски.

Служба по защите прав ребенка обвинила врача в отказе. Министр соцзащиты и труда Инга Ругинене заявила, что ситуацией должны заняться правоохранители, вплоть до прокуратуры и статьи 144 УК Литвы о неоказании помощи. Специалисты предлагали перевод, но Слушнис отказался выполнять обязанности. Ребенок был на грани самоубийс