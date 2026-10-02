Самарская область пережила атаку десятков беспилотников

В пятницу, 2 октября, над Самарской областью силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе». По его данным, погибших и пострадавших нет.

Глава региона назвал военных настоящими героями и отметил, что атака не привела к жертвам и ранениям. Режим беспилотной опасности в Самарской области действовал с 01:40 до 13:45.

Ранее МК писал, что за минувшие сутки над Ростовской областью силы ПВО уничтожили более 110 украинских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Дроны сбивали в Каменске-Шахтинском и девяти районах, включая Чертковский и Шолоховский, где из-за падения обломков возникли пожары — их ликвидировали, пострадавших нет.