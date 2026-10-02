Семье погибшего в Наро-Фоминске полицейского окажут помощь

Семье погибшего при задержании подозреваемых в наркоторговле полицейского из Подмосковья окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Погибший капитан полиции Павел Шевяков получил смертельное ранение во время операции в деревне Паново под Наро-Фоминском. Полицейские приехали к частному дому после информации о возможной причастности его жильцов к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники полиции постучали в дверь и представились. Мужчина приоткрыл ее и сразу начал стрелять. Шевяков был ранен, а нападавшего силовики застрелили ответным огнем.

Ранее сообщалось, что Шевякову было 35 лет. Он прослужил в полиции более 11 лет, а в подмосковном главке работал с апреля 2015 года.

После стрельбы второй подозреваемый забаррикадировался в доме. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.