Школьник так хотел гулять, что готов был выпрыгнуть из окна, пока отца нет дома

В Челябинске школьник оказался на карнизе многоэтажки и не смог слезть сам

В Челябинске 12-летний школьник оказался на карнизе многоэтажного дома и не смог выбраться самостоятельно. Инцидент произошел на улице Либединского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, отец мальчика ненадолго вышел из квартиры. В это время школьника с улицы позвали друзья. Он перелез через балкон и встал на карниз на четвертом этаже.

Слезть обратно мальчик не смог. Он стал звать на помощь. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Спасатели с помощью автолестницы сняли ребенка с карниза. После этого его передали бригаде скорой помощи. Школьник не пострадал.

МК писал ранее, что в китайском Гуйяне трехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа, зацепившись за навес фруктового магазина внизу.