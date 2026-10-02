Сотрудник Минэнерго арестован за поддержку боевиков

ФБР арестовало сотрудника министерства энергетики США Эштона Хамеда Эллабуди. Об этом сообщает американский Минюст.
51-летнего жителя Ричленда обвиняют в попытке предоставления материальной поддержки хуситам. По данным ведомства, он попал в поле зрения правоохранителей после поездки на Ближний Восток, оформленной как больничный.
Отмечается, что подозреваемый закупал компоненты для беспилотников и кустарных взрывных устройств. Также он намеревался передать свои инженерные навыки хуситам в Йемене.
Заседание по избранию меры пресечения назначено на пятницу. В случае признания виновным Эллабуди грозит до 20 лет лишения свободы.
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