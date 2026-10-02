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Происшествия 4655

Сотрудник Минэнерго арестован за поддержку боевиков

Сотрудника Минэнерго США арестовали за попытку поддержать хуситов

Сотрудника Минэнерго США арестовали за попытку поддержать хуситов

ФБР арестовало сотрудника министерства энергетики США Эштона Хамеда Эллабуди. Об этом сообщает американский Минюст.

51-летнего жителя Ричленда обвиняют в попытке предоставления материальной поддержки хуситам. По данным ведомства, он попал в поле зрения правоохранителей после поездки на Ближний Восток, оформленной как больничный.

Отмечается, что подозреваемый закупал компоненты для беспилотников и кустарных взрывных устройств. Также он намеревался передать свои инженерные навыки хуситам в Йемене.

Заседание по избранию меры пресечения назначено на пятницу. В случае признания виновным Эллабуди грозит до 20 лет лишения свободы.

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Автор:
ФБР США Ближний Восток Йемен

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