Сотрудник Минэнерго арестован за поддержку боевиков

ФБР арестовало сотрудника министерства энергетики США Эштона Хамеда Эллабуди. Об этом сообщает американский Минюст.

51-летнего жителя Ричленда обвиняют в попытке предоставления материальной поддержки хуситам. По данным ведомства, он попал в поле зрения правоохранителей после поездки на Ближний Восток, оформленной как больничный.

Отмечается, что подозреваемый закупал компоненты для беспилотников и кустарных взрывных устройств. Также он намеревался передать свои инженерные навыки хуситам в Йемене.

Заседание по избранию меры пресечения назначено на пятницу. В случае признания виновным Эллабуди грозит до 20 лет лишения свободы.

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