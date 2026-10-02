Сотрудники МЧС пострадали в ходе атаки ВСУ на российский регион

Восемь сотрудников МЧС пострадали в ходе атаки ВСУ на ДНР

Боевики ВСУ продолжают атаковать регионы России. Противник нанес удар по Донецкой Народной республике.

В результате восемь сотрудников МЧС России в ДНР пострадали во время тушения пожара из-за повторной атаки БПЛА. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось в Донецке. Двое пострадавших находятся под наблюдением врачей, еще шестеро проходят амбулаторное лечение. О их состоянии не сообщается.

Ранее наше издание сообщало, что ВСУ нанесли удар по Курской области. Всего за сутки над регионом был сбит 201 вражеский беспилотник.

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