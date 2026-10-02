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Происшествия 1355

Советник президента ОАЭ заявил, что инцидент с самолетом FlyDubai - теракт

Советник президента ОАЭ заявил, что инцидент с самолетом FlyDubai - теракт
Сгенерировано нейросетью ChatGTP, Дмитрий Истров

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш сказал, что инцидент, произошедший во время рейса FlyDubai из Дубая в Тель-Авив, является опасным терактом.

Индийский пилот рейса FlyDubai Смит Маччхар, как заявил Гаргаш, заслуживает всевозможной похвалы, поскольку предотвратил потенциальную катастрофу, противодействуя опасному теракту и проявив смелость и ответственность.

Маччхар попросил проявлять бдительность в свете террористических угроз.

30 сентября самолет самолет FlyDubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии. По данным СМИ, второй пилот ранил командира судна ножом и пытался устроить авиакатастрофу. Остановить его и стабилизировать судно удалось с помощью пассажиров, одним из которых был израильский сантехник Янив Хаюн.

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