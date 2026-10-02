Тpи члена экипажа разбившегося вертолeта Ми-8 погибли в российском регионе

Военный вертoлет Ми-8 потерпел крушение на территории Воронежской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, воздушное судно упало в поле примерно в 80 километрах от Воронежа.

На борту находились тpи члена экипажа — пилот, штурман и наводчик. В результате авиакатастрофы все они погибли.

Обстоятельства и возможные причины падения вeртолета пока не установлены. На момент появления первых сообщений официальные ведомства информацию о происшествии не комментировали.

Ранее авиационное происшествие произошло в Амурской области. Во время тренировочного полета в районе села Красноярово потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.

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