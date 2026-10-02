Трагедия под Химками: при тушении частного дома погиб пожарный

Старший пожарный погиб при тушении пожара в частном доме в подмосковных Химках

В Подмосковье при исполнении служебного долга во время тушения масштабного пожара трагически погиб старший пожарный, старший сержант внутренней службы Денис Рульнов. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области в мессенджере «Макс».

«2 октября при тушении пожара в частном доме в деревне Брехово г.о. Химки трагически погиб старший пожарный 71 ПСЧ 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области старший сержант внутренней службы Рульнов Денис Викторович», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Трагедия произошла во время проведения разведки и ликвидации возгорания. Из-за стремительного распространения огня произошло обрушение перекрытий, и спасатель не смог вовремя покинуть опасную зону. В региональном главке МЧС подчеркнули, что до последних секунд своей жизни он оставался верен профессиональному долгу.

У погибшего сотрудника МЧС остались жена и четверо детей. Руководство и личный состав ведомства выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Дениса Рульнова, отметив, что эта утрата стала тяжелым ударом для всего коллектива.