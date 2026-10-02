Трое мужчин похитили 21-летнего парня в российском городе

Трое мужчин похитили 21-летнего молодого человека в Новосибирске, чтобы заставить его вернуть долг в 300 тысяч рублей. Нападавшие забрали у него все деньги с банковской карты, после чего выбросили из машины и скрылись, пишет Mash Siberia.

Инцидент произошел возле заведения на улице Ядринцевской. Трое мужчин приехали туда, схватили молодого человека и силой затолкали его в автомобиль.

В машине они потребовали от похищенного вернуть 300 тысяч рублей. Однако на его банковской карте оказалось только 19 тысяч. Злоумышленники перевели эту сумму себе, а затем высадили парня.

Полицейские установили личности всех участников нападения. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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