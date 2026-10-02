Туристы в российском регионы 1,5 часа необычным способом "отбивались" от медведя

В национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области шесть туристов полтора часа отбивались от медведя. Инцидент произошел на горе Уван. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Компания из шести человек поднималась на гору. Когда стемнело, из леса вышел медведь. Туристы сразу вызвали спасателей и начали отпугивать хищника криками.

Зверь около полутора часов ходил вокруг людей. Когда он стал приближаться, туристы запели. Песня подействовала, и медведь убежал.

После этого компания боялась снова встретить хищника. Из-за этого люди не сразу пошли на голос спасателей. Эвакуировать их удалось только ночью. В национальном парке «Зюраткуль» живут около 100 медведей.

Ранее МК писал о другом случае. В ночь на 27 сентября на чабанской стоянке в семи километрах от села Узон Дульдургинского округа Забайкальского края местный житель Зандан Бальжинимаев вступил в схватку с волком, который набросился на него на крыльце дома. Мужчина отбился с помощью ножа, который всегда носит с собой из-за угрозы нападения медведей, и ранил хищника — волк забежал в дом и там погиб