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Происшествия 1167

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки случилось землетрясение

У берегов Камчатки случилось землетрясение
Фото: Ольга Шуклина

Сегодня, 2 октября, стало известно, что у берегов Камчатского края случилось землетрясение магнитудой 5,8. Об этом рассказали представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение было зафиксировано в 19:34 по московскому времени примерно в 155 километрах к юго-востоку от города Петропавловск-Камчатский. По словам экспертов, очаг находился на глубине примерно 21 километра.

О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Ранее наше издание сообщало, что на северо-западе Азербайджана, в Загатальском районе, произошло землетрясение магнитудой 4,1, примерно в 370 километрах от Баку. 

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